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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирусом заболели еще 108 киевлян, названы самые проблемные районы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142020-koronavirus-v-kieve-kolichestvo-novyh-sluchaev-prodoljaet-rasti-infografika.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили у еще 108 человек. Это несколько больше, чем за сутки до этого, когда в Киеве зафиксировали 102 новых случая коронавируса.
Среди новых заболевших коронавирусом — четверо медработников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Всего за сутки коронавирус обнаружили у:
- 53 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;
- шести девочек в возрасте от 9 до 13 лет;
- 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;
- трех мальчиков в возрасте от одного до 15 лет.
13 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции. Всего за время эпидемии в Киеве обнаружили более 8,6 тыс. случаев коронавируса.
Умерли за сутки трое больных. Всего коронавирус унес жизни уже 138 жителей столицы. Выздоровели за сутки 50 человек. Эту болезнь за время эпидемии в Киеве одолели уже более 3 тыс. человек.
Напомним, в целом в Украине за последние сутки количество новых обнаруженных случаев коронавируса также несколько превышает количество инфицированных, выявленных по результатам 2 августа.
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