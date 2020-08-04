В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили у еще 108 человек. Это несколько больше, чем за сутки до этого, когда в Киеве зафиксировали 102 новых случая коронавируса.

Среди новых заболевших коронавирусом — четверо медработников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего за сутки коронавирус обнаружили у:

53 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;

шести девочек в возрасте от 9 до 13 лет;

46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет;

трех мальчиков в возрасте от одного до 15 лет.

13 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции. Всего за время эпидемии в Киеве обнаружили более 8,6 тыс. случаев коронавируса.

Умерли за сутки трое больных. Всего коронавирус унес жизни уже 138 жителей столицы. Выздоровели за сутки 50 человек. Эту болезнь за время эпидемии в Киеве одолели уже более 3 тыс. человек.

Напомним, в целом в Украине за последние сутки количество новых обнаруженных случаев коронавируса также несколько превышает количество инфицированных, выявленных по результатам 2 августа.