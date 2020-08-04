Зеленский «четко объяснил» Авакову, кто главный в стране — советник Ермака

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Владимир Зеленский разговаривал с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым на тему «кто главный в стране». Глава государства «четко объяснил» министру, кто занимает должность президента в Украине.

Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но на Арсене Борисовиче — безопасность, — рассказал в интервью «Радіо Свобода» советник по антикризисным коммуникациям главы офиса Зеленского Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По словам советника, налаживание иерархического подчинения между президентом и министром было вопросом «не одного разговора».

Это вопрос поведенческих внутренних реакций… Мне кажется, что эта диспозиция… возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно стало понятно, что Зеленский — это серьезный игрок… И Арсен Борисович тоже это понял, — заявил Подоляк.

Чиновник назвал «хорошей новостью» то, что Аваков понял, что президент — серьезный игрок в украинской политике.

Напомним, Аваков успешно пережил противостояние с экс-президентом Петром Порошенко и сделал себя незаменимым для Зеленского, что свидетельствует о его умении вести политическую борьбу. Летом прошлого года «слуги» оставили Авакова на должности главы МВД. Сначала говорилось о временном решении (на полгода) под «личную ответственность» Зеленского. Впоследствии президент заявил, что Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В этом году под зданием Верховной Рады состоялось несколько митингов за отставку министра внутренних дел. Действующему главе МВД, по данным Центра Разумкова, не доверяют 74% опрошенных украинцев. Хуже ситуация только у Порошенко и пророссийского политика Виктора Медведчука.

По мнению экспертов, союз Зеленского и Авакова является следствием необходимости, а не взаимной симпатии. Президенту не нравятся попытки министра нарастить свое влияние. Аналитики не исключают, что Зеленский мог бы вытеснить Авакова из правительства, однако не знает, как провернуть такую комбинацию.