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Ракурс
Зеленський “чітко пояснив” Авакову, хто в країні головний – радник Єрмака

Зеленський «чітко пояснив» Авакову, хто в країні головний — радник Єрмака

4 сер 2020, 10:50
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Володимир Зеленський мав розмову із главою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим на тему «хто в країні головний». Глава держави «чітко пояснив» міністру, хто обіймає посаду президента в Україні.

Інколи Аваков занадто очевидно намагався перетягнути на себе функції президента. Не знаю, навіщо. Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні він, і лише він, і ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича — безпека, — розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода» радник з антикризових комунікацій очільника офісу Зеленського Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

За словами радника, налагодження ієрархічного підпорядкування між президентом і міністром було питанням «не однієї розмови».


Це питання поведінкових внутрішніх реакцій… Мені здається, що оця диспозиція… виникла впродовж останніх трьох-чотирьох місяців, коли вже точно зрозуміло, що Зеленський — це серйозний гравець… І Арсен Борисович теж це зрозумів, — заявив Подоляк.

Чиновник назвав «доброю новиною» те, що Аваков зрозумів, що президент — серйозний гравець у політиці України.

Джерело: Ракурс


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