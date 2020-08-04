Київському терористу оголошено про підозру

Київському терористові оголосили про підозру. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142018-kyyivskomu-terorystu-ogolosheno-pro-pidozru-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Київському терористу Сухробу Карімову, який погрожував підірвати вибухівку в одному з київських відділень «Універсал банку», оголошено про підозру у вчиненні терористичного акту. Громадянина Узбекистану звинувачують у загрозі вибуху, який створював небезпеку для життя громадян.

Терориста звинувачують за ч. 1 ст. 258 КК України, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин Узбекистану 3 серпня 2020 року, в приміщенні «Універсал банку», розташованому в бізнес-центрі на вулиці Богдана Хмельницького в Києві, погрожував вибухом. Правоохоронці провели спецоперацію і затримали підозрюваного прямо у приміщенні фінансової установи. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідне клопотання вже направлено до Печерського районного суду Києва.

Як раніше писав «Ракурс», заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «Україна 24» припустив, що Карімову оберуть запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.