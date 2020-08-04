Киевскому террористу объявили о подозрении. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142018-kievskomu-terroristu-obyavili-o-podozrenii-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Киевскому террористу Сухробу Каримову, который угрожал подорвать взрывчатку в одном из киевских отделений «Универсал банка», объявлено о подозрении в совершении террористического акта. Гражданина Узбекистана обвиняют в угрозе взрыва, который создавал опасность для жизни людей.

Террориста обвиняют по ч. 1 ст. 258 УК Украины, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Узбекистана 3 августа 2020 года, в помещении «Универсал банка», расположенном в бизнес-центре на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, угрожал взрывом. Правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемого прямо в помещении финансового учреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство уже направлено в Печерский районный суд Киева.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24» предположил, что Каримову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.