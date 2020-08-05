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Ракурс
Світлана Тіхановська. Фото: News.ru

Про погрози «з українського номера» заявила суперниця Лукашенка

5 сер 2020, 10:07
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Вибори в Білорусі пов’язані з кримінальними справами та погрозами життю і здоров’ю опозиційним кандидатам.

Кандидат у президенти Білорусі й головний конкурент чинного президента Світлана Тіхановська повідомила, що їй надходили погрози з українського номера. Про це стало відомо з інтерв’ю Тіхановської для «Настоящее время».

Тіхановська розповіла, що голос, який лунав із телефону, погрожував їй в’язницею. Також людина, яка телефонувала з українського номера, заявляла, що її дітей заберуть до дитячого будинку.

Зі свого боку кандидат у президенти заявила, що продовжить брати участь у виборах, оскільки не бачить об'єктивних причин для того, щоб відкликати свою кандидатуру, а також зазначила, що вжила заходів безпеки, завдяки яким зможе захистити себе і свою сім’ю.


Світлана Тіхановська — єдина з опозиційних конкурентів президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка змогла пройти реєстрацію. Не змогли пройти реєстрацію інші опозиційні кандидати — Валерій Цепкало і Віктор Бабарико. Головні опозиційні кандидати об'єдналися й підтримали Тіхановську. Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світлана Тіхановська вивезла своїх дітей до Європейського Союзу через те, що їй і її дітям надходили погрози. Також суд заарештував чоловіка Тіхановської, який планував узяти участь у передвиборчих перегонах за президентське крісло.


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