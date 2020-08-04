Олександр Лукашенко, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n142026-za-tyjden-do-vyboriv-u-bilorusi-lukashenko-predstavyv-peredvyborchu-programu-detali.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, чинний президент Білорусі, де наприкінці цього тижня, 9 серпня, мають відбутися президентські вибори, представив свою передвиборчу програму. Він останнім з учасників цьогорічних виборів опублікував передвиборчу програму.

Програма Лукашенка опублікована у державній газеті «Звязда».

У ній чинний президент Білорусі, зокрема, знову підняв питання змін до конституції країни, проте деталей пропонованих змін не навів. Вказано лише, що під час загальнонаціональної дискусії білоруси «визначатимуть свої права, свободи та обов’язки, а також повноваження органів державної влади».

Також у тексті програми Лукашенка стверджується, що білоруси готові взяти на себе відповідальність за «долю країни», проте ступінь відповідальності «встановлюватимуть самі люди».

Але за законом. Не на вулицях і площах, а через правові відносини, — наголошується в програмі Лукашенка.

Крім того, Лукашенко обіцяє за час своєї наступної каденції вдвічі підняти зарплати та завдяки «багатообіцяючим проектам» домогтися, щоб люди в невеликих містах і селах жили не гірше, ніж в обласних центрах і столиці.

Цьогорічні вибори проходять в умовах незвичної для Білорусі активності з боку опозиції. Зокрема, вперше за тривалий час у країні відбуваються масштабні мітинги на підтримку кандидатів від опозиції.

Головним супернком Лукашенка вважається Світлана Тіхановська. Вона у своїй передвиборчій програмі пообіцяла провести підготовку до «чесних виборів президента». Вибори 9 серпня вона такими не вважає, оскільки багатьом потенційно сильним кандидатам не дали можливості брати в них участь.

Нагадаємо, колишній опозиційний кандидат на крісло президента Білорусі Валерій Цепкало вважає, що нещодавнє затримання у Білорусі групи російських найманців було влаштованим Лукашенком «цирком».