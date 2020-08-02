Лукашенко влаштував «цирк» із затриманням «вагнерівців». Фото: Ratel.kz

https://racurs.ua/ua/n141939-lukashenko-vlashtuvav-cyrk-iz-zatrymannyam-vagnerivciv-opozycioner-cepkalo.html

Ракурс

Затримання «вагнерівців» під Мінськом — це черговий «цирк», який влаштував під час передвиборчої кампанії чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Таку точку зору озвучив колишній опозиційний кандидат на крісло президента Білорусі Валерій Цепкало під час інтерв’ю Hromadske.

Цепкало заявив, що білоруси давно звикли до подібних трюків Лукашенка.

Для прикладу білоруський опозиціонер нагадав передвиборчу кампанію 2006 року, коли Лукашенко незадовго до виборів заявив, що його хочуть підірвати.

Перед виборами у 2010 році Лукашенко заявив про затримання групи невідомих осіб, які проривалися на територію Білорусі з України.

Однак через два місяці після виборів, затримані на кордоні особи, зникли. Мало того, ніяких звинувачень нікому не було пред’явлено.

Цепкало стверджує, що і цього разу Лукашенко вирішив інсценувати затримання «вагнерівців», використовуючи перевірені методи підняття рейтингу.

Опозиціонер вважає, що білоруське суспільство вже звикло до подібних хитрощів Лукашенко і не вірить в історію з російськими найманцями.

Як раніше писав «Ракурс», вночі 29 липня в одному з санаторіїв під Мінськом білоруські силовики затримали 32 бойовиків із приватної військової компанії «Вагнера». Ще один бойовик був затриманий на півдні країни.