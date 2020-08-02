Коли Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ, розповіли в МЗС. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n141938-koly-iran-vyplatyt-kompensaciyi-sim-yam-zagyblyh-v-aviakatastrofi-mau-rozpovily-v-mzs.html

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Авіакатастрофа літака МАУ в небі над Тегераном досі розслідується. Але все ж українська сторона задоволена, що Іран підтвердив свою готовність виконувати міжнародні зобов’язання щодо цього інциденту.

Під час першого раунду переговорів Україна озвучила низку проблемних питань, заявив під час ефіру на телеканалі «Україна 24» заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Єнін повідомив, що виплата Іраном компенсацій сім’ям загиблих під час авіакатастрофи почнеться лише після остаточного завершення розслідування та притягнення до відповідальності винних у цій трагедії.

Заступник міністра уточнив, що на Тегеран тисне світова громадськість і «м'яч перебуває на іранській стороні». Також Єнін уточнив, що усіх цікавить розмір компенсацій. Але це питання буде вирішуватися на останньому етапі розгляду цієї справи.

Як раніше писав «Ракурс», офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що Іран погодився виплатити компенсації за збитий літак, але цей процес займе багато часу і має різні технічні та юридичні аспекти.