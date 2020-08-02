Когда Иран выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МАУ, рассказали в МИД. Фото: Корреспондент

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Ракурс

Авиакатастрофа самолета МАУ в небе над Тегераном до сих пор расследуется. Но все же украинская сторона довольна, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по данному инциденту.

Во время первого раунда переговоров Украина озвучила ряд проблемных вопросов, заявил во время эфира на телеканале «Украина 24» заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Енин сообщил, что выплата Ираном компенсаций семьям погибших во время авиакатастрофы начнется лишь после окончательного завершения расследования и привлечения к ответственности виновных в этой трагедии.

Замминистра уточнил, что на Тегеран оказывает давление мировая общественность и «мяч находится на иранской стороне». Также Енин уточнил, что всех интересует размер компенсаций. Но этот вопрос будет решаться на последнем этапе рассмотрения этого дела.

Как ранее писал «Ракурс», официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет, но этот процесс займет много времени и имеет различные технические и юридические аспекты.