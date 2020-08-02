Оккупанты передали крымскую землю Чечне под строительство детского лагеря в Алуште. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n141937-okkupanty-peredali-krymskuu-zemlu-chechne-pod-stroitelstvo-detskogo-lagerya-v-alushte.html

Ракурс

Крым начал лишаться своих земель. Оккупационная власть полуострова передала Чечне территорию бывшей здравницы, на месте которой хотят построить современный детский лагерь на более чем 450 мест.

О передаче земли сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, сообщает «РКБ-Украина», ссылаясь на ТАСС.

По словам Баширова, власти Крыма передали землю в собственность Чечни «в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом».

Некоторые крымские СМИ сообщают, что речь идет о детском лагере «Крымпотребсоюза», который расположен на черноморском побережье в Алуште.

Этот лагерь был построен еще в 1970 году. А теперь подконтрольный Москве Совет министров Крыма принял решение о передаче объекта в собственность Чечни.

Как ранее писал «Ракурс», в Евпатории оккупанты хотят снести один из немногочисленных храмов Православной церкви Украины в Крыму. Постановление о сносе храма вручили архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту.