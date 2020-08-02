Окупанти передали кримську землю Чечні під будівництво дитячого табору в Алушті. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n141937-okupanty-peredaly-krymsku-zemlu-chechni-pid-budivnyctvo-dytyachogo-taboru-v-alushti.html

Ракурс

Крим почав втрачати свої землі. Окупаційна влада півострова передала Чечні територію колишньої здравниці, на місці якої хочуть побудувати сучасний дитячий табір на 450 місць.

Про передачу землі повідомив міністр праці, зайнятості та соціального розвитку Чечні Усман Баширов, повідомляє «РКБ-Україна», посилаючись на ТАСС.

За словами Баширова, влада Криму передала землю у власність Чечні «у знак зміцнення дружніх відносин із братнім чеченським народом».

Деякі кримські ЗМІ повідомляють, що мова йде про дитячий табір «Кримспоживспілки», який розташований на чорноморському узбережжі в Алушті.

Цей табір було побудовано ще у 1970 році. А тепер підконтрольна Москві Рада міністрів Криму ухвалила рішення про передачу об'єкта у власність Чечні.

Як раніше писав «Ракурс», у Євпаторії окупанти хочуть знести один із небагатьох храмів Православної церкви України в Криму. Постанову про знесення храму вручили архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту.