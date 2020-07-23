Храм ПЦУ вирішили знести окупанти в Криму. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n141530-hram-pcu-vyrishyly-znesty-okupanty-v-krymu.html

Ракурс

В окупованому Криму, в Євпаторії, окупанти хочуть знести один із небагатьох храмів Православної церкви України. Постанову про знесення храму вручили архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту.

Постанову йому вручили російські судові пристави. Що цікаво, документ йому віддали в день 20-річчя його архієрейської хіротонії (посвячення в духовний сан). Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Храм ПЦУ розташований в Євпаторії за адресою вул. Інтернаціональна, 133. Окупанти дали п’ять днів на його знесення. У постанові також йдеться про те, що якщо храм не знесуть вчасно, проти архієпископа можуть відкрити кримінальну справу — через «невиконання рішення суду».

Храм почали будувати ще до окупації Криму Росією. У листопаді 2019 року підконтрольний окупантам суд прийняв рішення про його знесення. Окрім цього храму, в Криму залишається ще один храм ПЦУ — кафедральний собор святих Володимира і Ольги в Сімферополі, але його теж хочуть знести.

Як раніше писав «Ракурс», уряд України планує підтримувати позови прихожан Православної церкви України (ПЦУ) в міжнародних судах за порушення їхніх релігійних прав в окупованому росіянами Криму.