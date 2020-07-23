Храм ПЦУ решили снести оккупанты в Крыму. Фото: Голос України

https://racurs.ua/n141530-hram-pcu-reshili-snesti-okkupanty-v-krymu.html

Ракурс

В оккупированном Крыму, в Евпатории, оккупанты хотят снести один из немногочисленных храмов Православной церкви Украины. Постановление о сносе храма вручили архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту.

Постановление ему вручили российские судебные приставы. Что примечательно, документ ему отдали в день 20-летия его архиерейской хиротонии (посвящения в духовный сан). Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Храм ПЦУ расположен в Евпатории по адресу ул. Интернациональная, 133. Оккупанты дали пять дней на его снос. В постановлении также говорится о том, что если храм не снесут в срок, против архиепископа могут открыть уголовное дело — из-за «невыполнения решения суда».

Храм начали строить еще до оккупации Крыма Россией. В ноябре 2019 года подконтрольный оккупантам суд принял решение о его сносе. Помимо этого храма, в Крыму остается еще один храм ПЦУ — кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе, но его тоже хотят снести.

Как ранее писал «Ракурс», правительство Украины планирует поддерживать иски прихожан Православной церкви Украины (ПЦУ) в международных судах о нарушениях их религиозных прав в оккупированном россиянами Крыма.