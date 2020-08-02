Лукашенко устроил «цирк» с задержанием «вагнеровцев». Фото: Ratel.kz

https://racurs.ua/n141939-lukashenko-ustroil-cirk-s-zaderjaniem-vagnerovcev-oppozicioner-cepkalo.html

Ракурс

Задержание «вагнеровцев» под Минском — это очередной «цирк», который устроил во время предвыборной кампании действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такую точку зрения озвучил бывший оппозиционный кандидат на кресло президента Беларуси Валерий Цепкало во время интервью Hromadske.

Цепкало заявил, что белорусы давно привыкли к подобным трюкам Лукашенко.

Для примера белорусский оппозиционер напомнил предвыборную кампанию 2006 года, когда Лукашенко незадолго до выборов заявил, что его хотят подорвать.

Перед выборами в 2010 году Лукашенко заявил о задержании группы неизвестных лиц, которые прорывались на территорию Беларуси из Украины.

Однако спустя два месяца после выборов, задержанные на границе лица, исчезли. Мало того, никаких обвинений никому не было предъявлено.

Цепкало утверждает, что и на этот раз Лукашенко решил инсценировать задержание «вагнеровцев», используя проверенные методы поднятия рейтинга.

Оппозиционер считает, что белорусское общество уже привыкло к подобным уловкам Лукашенко и не верит в историю с российскими наемниками.

Как ранее писал «Ракурс», ночью 29 июля в одном из санаториев под Минском белорусские силовики задержали 32 боевиков из частной военной компании «Вагнера». Еще один «вагнеровец» был задержан на юге страны.