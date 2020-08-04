Александр Лукашенко, фото: Reuters

https://racurs.ua/n142026-za-nedelu-do-vyborov-v-belarusi-lukashenko-predstavil-predvybornuu-programmu-detali.html

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Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси, где в конце этой недели, 9 августа, должны состояться президентские выборы, представил свою предвыборную программу. Он последним из участников нынешних выборов опубликовал предвыборную программу.

Программа Лукашенко опубликована в государственной газете «Звязда».

В ней действующий президент Беларуси, в частности, вновь поднял вопрос изменений в конституцию страны, однако деталей предлагаемых изменений не привел. Указано лишь, что во время общенациональной дискуссии белорусы будут «определять свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти».

Также в тексте программы Лукашенко утверждается, что белорусы готовы взять на себя ответственность за «судьбу страны», однако степень ответственности будут «устанавливать сами люди».

Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения, — подчеркивается в программе Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко обещает за время своей следующей каденции вдвое поднять зарплаты и благодаря «многообещающим проектам» добиться, чтобы люди в небольших городах и селах жили не хуже, чем в областных центрах и столице.

Нынешние выборы проходят в условиях непривычной для Беларуси активности со стороны оппозиции. В частности, впервые за долгое время в стране происходят масштабные митинги в поддержку кандидатов от оппозиции.

Главным супернком Лукашенко считается Светлана Тихановська. Она в своей предвыборной программе пообещала провести подготовку к «честным выборам президента». Выборы 9 августа она таковыми не считает, поскольку многим потенциально сильным кандидатам не дали возможности принимать в них участие.

Напомним, бывший оппозиционный кандидат на кресло президента Беларуси Валерий Цепкало считает, что недавнее задержание в Беларуси группы российских наемников было устроенным Лукашенко «цирком».