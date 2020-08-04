Причину появления странных фото Ермака и Зеленского озвучил советник главы ОП

https://racurs.ua/n142025-prichinu-poyavleniya-strannyh-foto-ermaka-i-zelenskogo-ozvuchil-sovetnik-glavy-op.html

Ракурс

Как удалось сформировать политическую фигуру Андрея Ермака, рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк.

О Ермаке: когда он возглавил Офис президента, в тех же элитах (политических — ред.) говорили, что он «маленький», не имеет влияния и веса, ничего не может и так далее. И, практически, это мешало ему нормально переформатировать работу Офиса президента. Когда он зашел, люди начали тактически говорить, что его не существует и, соответственно, Офиса президента тоже, — рассказал в интервью «Радио Свобода» Подоляк.

Журналист спросил, идет ли речь о моменте, когда Ермак решил показать себя на фото вместе с главой государства. Напомним, в апреле на сайте президента были обнародованы фото, на которых Ермак сидит, а Зеленский рядом с ним стоя подписывает бумаги. Эти фото изрядно всколыхнули соцсети.

Нет, он решил показать, насколько он активен во всем. Что он принимает действенное участие, что он действительно возглавляет Офис президента, что он формирует для президента информационную повестку дня, — добавил советник Ермака.

По мнению Подоляка, на рынке нет места репутационно слабому менеджеру Зеленского. Поэтому, как следует из интервью чиновника, Ермаку необходимо было «добавить политического веса».