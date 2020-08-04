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Ракурс
Причину появления странных фото Ермака и Зеленского озвучил советник главы ОП

Причину появления странных фото Ермака и Зеленского озвучил советник главы ОП

4 авг 2020, 12:31
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Как удалось сформировать политическую фигуру Андрея Ермака, рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк.

О Ермаке: когда он возглавил Офис президента, в тех же элитах (политических — ред.) говорили, что он «маленький», не имеет влияния и веса, ничего не может и так далее. И, практически, это мешало ему нормально переформатировать работу Офиса президента. Когда он зашел, люди начали тактически говорить, что его не существует и, соответственно, Офиса президента тоже, — рассказал в интервью «Радио Свобода» Подоляк.

Журналист спросил, идет ли речь о моменте, когда Ермак решил показать себя на фото вместе с главой государства. Напомним, в апреле на сайте президента были обнародованы фото, на которых Ермак сидит, а Зеленский рядом с ним стоя подписывает бумаги. Эти фото изрядно всколыхнули соцсети.

Єрмак і Зеленський

Нет, он решил показать, насколько он активен во всем. Что он принимает действенное участие, что он действительно возглавляет Офис президента, что он формирует для президента информационную повестку дня, — добавил советник Ермака.

По мнению Подоляка, на рынке нет места репутационно слабому менеджеру Зеленского. Поэтому, как следует из интервью чиновника, Ермаку необходимо было «добавить политического веса».


Как это сделать ненавязчиво в условиях Украины? Как подчеркнуть, что президент ценит Ермака? Безусловно его надо показать рядом с президентом и то, что он влияет на те потоки, которые ведут к президенту, — резюмировал Подоляк.

Источник: Ракурс


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