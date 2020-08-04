Причину появи дивних фото Єрмака і Зеленського озвучив радник глави ОП

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Як вдалося сформувати політичну фігуру Андрія Єрмака, розповів радник з антикризових комунікацій глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Щодо Єрмака: коли він очолив Офіс президента, у тих же елітах (політичних — ред.) говорили, що він «маленький», не має впливу та ваги, нічого не може і так далі. І практично, це заважало йому нормально переформатувати роботу Офісу президента. Коли він зайшов, люди почали тактично говорити, що його не існує і, відповідно, й Офісу президента також, — розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода» Подоляк.

Журналіст запитав, чи саме у цей момент Єрмак вирішив показати себе на фото разом із главою держави. Йдеться про світлини, оприлюднені у квітні на сайті президента, де Єрмак сидить, а Зеленський поруч із ним навстоячки підписує папери. Ці фото неабияк сколихнули соцмережі навесні.

Ні, він вирішив показати, наскільки він активний у всьому. Що він бере дієву участь, що він дійсно очолює Офіс президента, що він формує для президента інформаційну повістку дня, — додав радник Єрмака.

На думку Подоляка, на ринку немає місця репутаційно слабкому менеджеру Зеленського. Тому, як виходить із інтерв’ю чиновника, Єрмаку необхідно було «додати політичної ваги».