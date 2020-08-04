Коли вакцина від коронавірусу з’явиться в Україні, розповіли в МОЗ

Вакцина від коронавірусу. Фото: magazine.jhsph.edu

https://racurs.ua/ua/n142024-koly-vakcyna-vid-koronavirusu-z-yavytsya-v-ukrayini-rozpovily-v-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не відступає, не дивлячись на всі старання влади та Міністерства охорони здоров’я, тому багато хто бачить порятунок у розробці вакцини від смертельної хвороби.

Всього в світі проводяться клінічні випробування 25 вакцин від коронавірусу. Наразі дослідження шести вакцин-кандидатів перебувають на завершальному етапі, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

За словами Ляшка, клінічні дослідження цих шести вакцин повинні завершитися до кінця цього року, а на початку 2021 року має розпочатися серійне виробництво препаратів.

Україна повинна отримати наступного року 8 млн доз вакцини від коронавірусу від механізму COVAX. Вакцина може бути безкоштовною або її нададуть за спеціальною ціною.

Ляшко зазначив, що вакцина дуже важлива, адже профілактику захворювання проводити набагато простіше, ніж боротися із пандемією. Головний санітарний лікар додав, що у світі ведеться робота не тільки зі створення вакцини. Також вчені зайняті розробкою ефективних ліків від коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», Всесвітня організація охорони здоров’я сумнівається, що вакцина від коронавірусу може бути ефективним методом профілактики захворювання. У ВООЗ вважають, що на даному етапі найкращою профілактикою коронавірусу є дотримання карантинних правил і гігієни.