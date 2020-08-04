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Ракурс
Зеленський прийшов надовго, вважають в Офісі президента

Зеленський прийшов надовго, вважають в Офісі президента

4 сер 2020, 11:57
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Володимир Зеленський став серйозним гравцем української політики, який прийшов надовго. Таку думку озвучив радник з антикризових комунікацій глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

Володимир Олександрович — серйозний гравець, який прийшов на досить тривалий час. Мені здається, на довше, аніж багато хто думає. Хочу уточнити, що ми тут не говоримо про авторитаризм або поліцейську державу і так далі, — розповів Подоляк в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Радник Єрмака згадав про Зеленського в контексті протистояння з главою МВС Арсеном Аваковим, який іноді «занадто очевидно намагався перетягнути на себе функції президента». За словами Подоляка, Зеленський «делікатно, але чітко пояснив Авакову, хто головний в країні».

І Арсен Борисович зрозумів. І це дуже добре. Тому що неможливо (ефективно працювати — ред.), коли існує чийсь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента, — резюмував радник Єрмака.


При цьому чиновник додав, що «Аваков — молодець».

Також нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що одного президентського терміну буде недостатньо, щоб виконати всі його обіцянки.

Джерело: Ракурс


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