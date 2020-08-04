Зеленский пришел надолго, считают в Офисе президента

https://racurs.ua/n142023-zelenskiy-prishel-nadolgo-schitaut-v-ofise-prezidenta.html

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Владимир Зеленский стал серьезным игроком украинской политики, который пришел надолго. Такое мнение озвучил советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Владимир Олександрович — это серьезный игрок, который пришел на достаточно длительное время. Мне кажется, дольше, чем многие думают. Хочу уточнить, что мы тут не говорим об авторитаризме или полицейском государстве и так далее, — рассказал Подоляк в интервью «Радіо Свобода».

Советник Ермака упомянул о Зеленском в контексте противостояния с главой МВД Арсеном Аваковым, который иногда «слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента». По словам Подоляка, Зеленский «деликатно, но четко объяснил Авакову, кто главный в стране».

И Арсен Борисович это понял. И это — очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать — ред.), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента, — резюмировал советник Ермака.



При этом чиновник добавил, что «Аваков — молодец».

Также напомним, ранее Зеленский заявил, что одного президентского срока будет недостаточно, чтобы выполнить все его обещания.