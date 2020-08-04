Наталья Кроль, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n142022-ukrainskuu-chempionku-evropy-diskvalificirovali-detali.html

Ракурс

Украинскую чемпионку Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 м и золотого призера Европейских игр 2019 года в командных соревнованиях Наталью Кроль дисквалифицировали.

Причиной дисквалификации стало нарушение антидопинговых правил по результатам расследования, проведенного отделом добродетели в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit), отдела Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев — с 16 января 2020 года по 15 сентября 2021 года. Об этом решении спортсменке и ФЛАУ сообщили 3 августа.

Таким образом, все спортивные результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, аннулированы.

Отмечается, что Кроль согласилась с этим решением и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

Об обнаружении в анализах Кроль запрещенного вещества гидрохлоротиазид в Athletics Integrity Unit сообщали в феврале этого года.

Напомним, в феврале этого года нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин получил годичную дисквалификацию за употребление допинга.