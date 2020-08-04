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Наталія Кроль, фото: «Страна»
Українську чемпіонку Європи дискваліфікували — деталіhttps://racurs.ua/ua/n142022-ukrayinsku-chempionku-ievropy-dyskvalifikuvaly-detali.htmlРакурс
Українську чемпіонку Європи 2016 та 2018 років з бігу на 800 м та золоту призерку Європейських ігор 2019 року в командних змаганнях Наталію Кроль дискваліфікували.
Причиною дискваліфікації стало порушення антидопінгових правил за результатами розслідування, проведеного Відділом доброчесності у легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit), відділу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).
Кроль дискваліфікована на 20 місяців — з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року. Про це рішення спортсменку і ФЛАУ повідомили 3 серпня.
Таким чином, всі спортивні результати Кроль, починаючи з 16 січня 2020 року, анульовані.
Зазначається, що кроль погодилася з цим рішенням та відмовилася від права на заслуховування у Дисциплінарному трибуналі.
Про виявлення в аналізах Кроль забороненої речовини гідрохлортіазиду в Athletics Integrity Unit повідомляли у лютому цього року.
Нагадаємо, у лютому цього року нападник київського «Динамо» Артем Бесєдін отримав річну дискваліфікацію за вживання допінгу.
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