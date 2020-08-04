Наталія Кроль, фото: «Страна»

https://racurs.ua/ua/n142022-ukrayinsku-chempionku-ievropy-dyskvalifikuvaly-detali.html

Ракурс

Українську чемпіонку Європи 2016 та 2018 років з бігу на 800 м та золоту призерку Європейських ігор 2019 року в командних змаганнях Наталію Кроль дискваліфікували.

Причиною дискваліфікації стало порушення антидопінгових правил за результатами розслідування, проведеного Відділом доброчесності у легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit), відділу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Кроль дискваліфікована на 20 місяців — з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року. Про це рішення спортсменку і ФЛАУ повідомили 3 серпня.

Таким чином, всі спортивні результати Кроль, починаючи з 16 січня 2020 року, анульовані.

Зазначається, що кроль погодилася з цим рішенням та відмовилася від права на заслуховування у Дисциплінарному трибуналі.

Про виявлення в аналізах Кроль забороненої речовини гідрохлортіазиду в Athletics Integrity Unit повідомляли у лютому цього року.

Нагадаємо, у лютому цього року нападник київського «Динамо» Артем Бесєдін отримав річну дискваліфікацію за вживання допінгу.