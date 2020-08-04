Более 360 тыс. грн требовал чиновник у раненого воина ООС на Луганщине. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Борьба с коррупцией должна вестись на всех уровнях власти. Коррупционерам чужды нормы морали, но требование взяток у инвалидов Операции объединенных сил переходит все допустимые границы. Чиновник из Министерства по делам ветеранов в Луганской области через посредника требовал у воина, раненого в зоне проведения ООС, взятку в сумме более 360 тыс. грн.

За это коррупционер обещал «решить вопрос» о предоставлении раненому воину группы инвалидности и содействовать в получении единоразовой материальной помощи, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Раненый воин должен был заплатить взятку двумя частями. Сумма первого транша составляла 4,5 тыс. долл. После выполнения обещаний коррупционером, воин должен был заплатить чиновнику еще 240 тыс. грн.

Правоохранители задержали посредника чиновника при получении первой части взятки в сумме 3,5 тыс. долл. Чиновнику-коррупционеру и его посреднику объявлено о подозрении. Посреднику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время решается вопрос относительно избрания меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по вопросам ветеранов.

Как ранее писал «Ракурс», следователя Государственного бюро расследований и сотрудника Нацполиции задержали при получении взятки в сумме 80 тыс. долл. в Полтаве. Они требовали взятку за оказание давления на следователей.