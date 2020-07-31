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Ракурс
Получение взятки. Фото: Завтра.юа

На взятке в 80 тыс. долл. погорели правоохранители на Полтавщине (ФОТО)

31 июл 2020, 15:09
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Борьба с коррупцией продолжается в Украине. Следователя Государственного бюро расследований (ГБР) и сотрудника Нацполиции задержали при получении взятки в сумме 80 тыс. долл. в Полтаве.

Они требовали взятку за оказание давления на следователей. Об этом сообщили в пресс-центре Национальной полиции.

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Сообщается, что задержанные обманули мужчину, который предоставил взятку, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должна пойти руководству ГБР для старта расследования уголовного производства.

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Злоумышленников поймали на «горячем» во время получения первой части взятки — 40 тыс. долл.

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Сейчас начато уголовное производство по факту вымогательства взятки по предварительному сговору группой лиц в составе следователя ГБР, оперуполномоченного Национальной полиции и гражданского лица.

Правоохранителями решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 и Уголовного кодекса Украины) и мер в виде содержания под стражей.


Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который требовал 4 млн грн взятки у бизнесмена за осуществление влияния на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). За денежное «вознаграждение» он обещал вынести в пользу бизнесмена решение об сокращении штрафов, которые были наложены на его предприятия за нарушения законодательства.

Источник: Ракурс


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