Получение взятки. Фото: Завтра.юа

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Борьба с коррупцией продолжается в Украине. Следователя Государственного бюро расследований (ГБР) и сотрудника Нацполиции задержали при получении взятки в сумме 80 тыс. долл. в Полтаве.

Они требовали взятку за оказание давления на следователей. Об этом сообщили в пресс-центре Национальной полиции.







Сообщается, что задержанные обманули мужчину, который предоставил взятку, сообщив, что часть из указанной суммы якобы должна пойти руководству ГБР для старта расследования уголовного производства.





Злоумышленников поймали на «горячем» во время получения первой части взятки — 40 тыс. долл.





Сейчас начато уголовное производство по факту вымогательства взятки по предварительному сговору группой лиц в составе следователя ГБР, оперуполномоченного Национальной полиции и гражданского лица.

Правоохранителями решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в мошенничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 и Уголовного кодекса Украины) и мер в виде содержания под стражей.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который требовал 4 млн грн взятки у бизнесмена за осуществление влияния на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). За денежное «вознаграждение» он обещал вынести в пользу бизнесмена решение об сокращении штрафов, которые были наложены на его предприятия за нарушения законодательства.