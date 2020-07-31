Отримання хабаря. Фото: Завтра.юа

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Боротьба з корупцією продовжується в Україні. Слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) та працівника Нацполіції затримали під час отримання хабаря на суму 80 тис. дол. у Полтаві.

Вони вимагали хабаря за вчинення тиску на слідчих. Про це повідомили в прес-центрі Національної поліції.





Повідомляється, що затримані вводили в оману особу, яка надала хабаря, повідомивши, що частину із зазначеної суми нібито мають передати керівництву ДБР для старту розслідування кримінального провадження.





Зловмисників спіймали на «гарячому» під час отримання першої частини хабаря — 40 тис. дол.

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання хабаря за попередньою змовою групою осіб у складі слідчого ДБР, оперуповноваженого Полтавського управління Національної поліції та цивільної особи.





Правоохоронцями вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 та Кримінального кодексу України) та запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Затриманим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 4 млн грн хабаря в представника двох підприємств за здійснення впливу на Антимонопольний комітет України (АМКУ). За грошову «винагороду» він обіцяв винести на користь цих підприємств рішення про зменшення розміру штрафних санкцій, що були накладені на підприємства через порушення законодавства.