НБУ позбувся заступника Шевченка з команди Смолія

https://racurs.ua/ua/n141876-nbu-pozbuvsya-zastupnyka-shevchenka-z-komandy-smoliya.html

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Сергій Холод покинув лави працівників Національного банку України. Рада НБУ своїм рішенням від 31 липня звільнила чиновника з посади заступника голови Нацбанку. Зауважимо, що 3 липня відбулося скандальне усунення Якова Смолія з керівництва НБУ, замість нього Верховна Рада згодом призначила кандидатуру від «Слуги народу» Кирила Шевченка.

Холод, який у держрегуляторі відповідав за діяльність платіжної, розрахункової систем та готівкового обігу, подав Шевченку заяву про звільнення за власним бажанням. Про це у п’ятницю інформує прес-служба Нацбанку.

Екс-заступник Шевченка входив до складу «старої команди» керівництва НБУ. Нині там ще працюють троє «людей Смолія» — Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб та Роман Борисенко. Таким чином, в правлінні НБУ відсьогодні створено своєрідний паритет між представниками «старої» і «нової» гвардії, однак голос очільника банку є вирішальним.

Сергій Холод працював в НБУ з липня 2018 року. Чиновнику приписують успіх в розширенні сфери використання безготівкових розрахунків та їх проникнення до буденного життя українців, а також оновлення банкнотно-монетного ряду гривні та низки інших інновацій.

Зауважимо, що 20 липня новий голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив, що очолюване ним відомство наразі не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку. За словами банкіра, НБУ не виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок впродовж 13−20 липня, оскільки коливання котирувань перебували в межах норми.