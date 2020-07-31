НБУ уволил зама Шевченко из команды Смолия

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Сергей Холод покинул ряды сотрудников Национального банка Украины. Совет НБУ своим решением от 31 июля уволил чиновника с должности замглавы Нацбанка. Отметим, что 3 июля состоялось скандальное устранение Якова Смолия от руководства НБУ, вместо него Верховная Рада впоследствии назначила кандидатуру от «Слуги народа» Кирилла Шевченко.

Холод, который в госрегуляторе отвечал за деятельность платежной, расчетной систем и денежного обращения, подал Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Нацбанка.

Экс-заместитель Шевченко входил в состав «старой команды» руководства НБУ. Сейчас там еще работают трое «людей Смолия» — Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Роман Борисенко. Таким образом, в правлении НБУ отныне возник своеобразный паритет между представителями «старой» и «новой» гвардии, однако голос главы банка является решающим.

Сергей Холод работал в НБУ с июля 2018 года. Чиновнику приписывают успех в расширении сферы использования безналичных расчетов и их проникновения в повседневную жизнь украинцев, а также обновление банкнотно-монетного ряда гривны и внедрения других инноваций.

Отметим, что 20 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что возглавляемое им ведомство пока не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. По словам банкира, НБУ не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок в течение 13−20 июля, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы.