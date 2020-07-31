Сколько будет бюджетных мест в вузах, рассказали в МОН. Фото: День за днем

https://racurs.ua/n141875-skolko-budet-budjetnyh-mest-v-vuzah-rasskazali-v-mon.html

Ракурс

Вступительная кампания 2020 года осложняется коронавирусным карантином, тем не менее, Министерство образования и науки на 5,9% увеличило количество бюджетных мест в украинских вузах по образовательной степени «Бакалавр». В Украине в 2020 году предусмотрено 84,6 тыс. бюджетных мест, в том числе 77,6 тыс. мест с дневной формой обучения.

Выпускников 11-х классов в этом году увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, поэтому государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного среднего образования был увеличен. Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Количество бюджетных мест было увеличено в вузах следующих образовательных профилей:

информационные технологии — на 39,9%;

механическая инженерия — на 13,3%;

электрическая инженерия — на 11,6%;

производство и технологии — на 11,1%;

гуманитарные науки — на 10,8%;

химическая и биоинженерия — на 10,0%;

электроника и телекоммуникации — на 10,0%;

аграрные науки и продовольствие — на 9,1%;

математика и статистика — на 8,8%.

Было уменьшено количество бюджетных мест в вузах следующих профилей:

сфера обслуживания — на 47,4%:

журналистика — на 30,3%;

управления и администрирования — на 24,0%;

право — на 17,6%;

социальные и поведенческие науки — на 11,6%;

международные отношения — на 6,3%.

В 2020 году количество бюджетных мест по образовательной степени «Магистр» на основе бакалавра составит 45 тыс. Это меньше, чем в прошлом году. Уменьшение мест связано с сокращением выпуска бакалавров.

В этом году на аспирантуру и докторантуру госзаказ составляет 4 тыс. 288 мест и 431 место соответственно.

Всего из госбюджета выделят средства на обучение 176,5 тыс. специалистов и научных кадров в украинских вузах.

Как ранее писал «Ракурс», абитуриенты из оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут поступать в украинские вузы по квоте, размер которой определяет МОН. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.