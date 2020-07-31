Поставкой оружия на Донбасс пригрозила Россия. Фото: РИА Новости

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Война на Донбассе будет официально спонсироваться Россией при условии, что в США (Соединенных Штатах Америки) примут закон о выделении 300 млн долл. в год на военную помощь Украине.

В Кремле считают, что оккупантам нужно будет «защищаться», поэтому они готовы дать им оружие. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, выделение в США 300 млн долл. на военную помощь Украине открывает России двери для того, чтобы «помогать» так называемым ДНР и ЛНР. Он заявил, что в условиях «вмешательства» США Кремль имеет право поставлять оружие в эти республики официально.

В июне Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год в размере 250 млн долл. Уже 18 июля в США ободрили продажу Украине до 16 современных боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму 600 млн долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что ежегодную военную помощь Украине в размере 300 млн долл. предложили закрепить на законодательном уровне в США — члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий подали соответствующий проект закона.