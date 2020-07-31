Постачанням зброї на Донбас пригрозила Росія. Фото: РИА Новости

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Війна на Донбасі буде офіційно спонсоруватися Росією за умови, що в США (Сполучених Штатах Америки) ухвалять закон про виділення 300 млн дол. у рік на військову допомогу Україні.

У Кремлі вважають, що окупантам потрібно буде «захищатися», тому вони готові дати їм зброю. Про це заявив голова комітету Держдуми в справах СНД Леонід Калашников, повідомляє «Интерфакс».

На його думку, виділення владою США 300 млн дол. на військову допомогу Україні відчиняє Росії двері для того, щоб «допомагати» так званим ДНР і ЛНР. Він заявив, що в умовах «втручання» США Кремль має право постачати зброю в ці республіки офіційно.

У червні Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні у сфері безпеки на 2020 рік у розмірі 250 млн дол. Вже 18 липня в США схвалили продаж Україні до 16 сучасних бойових патрульних катерів Mark VI та супутнього устаткування на загальну суму 600 млн дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щорічну військову допомогу Україні у розмірі 300 млн дол. запропонували закріпити на законодавчому рівні у США — члени комітету Сенату США із закордонних справ від Республіканської та Демократичної партій подали відповідний проект закону.