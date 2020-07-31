Нову військову форму показали у ЗСУ — новини України

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Міністерство оборони змінило правила носіння військової форми та знаків розрізнення Збройних сил України відповідно до указу № 606 від 30 червня 2020 року. Також ці правила відтепер поширюються і на Державну спецслужбу транспорту.

Українських військових тепер вбиратимуть в нові елементи однострою: демісезонні куртки, жіночий кашкет та спортивну форму. Покращені пілотки залишено лише для авіаційних частин, повідомляє прес-служба Міноборони.

Жінки, які служать у Військово-морських силах, зможуть носити сорочки-поло. Міноборони також запровадило нові знаки розрізнення військових звань до парадної та парадно-вихідної форми. Зазнали змін і самі знаки вищого офіцерського, сержантського і старшинського складу.

Окрім цього, оборонне міністерство впорядкувало розміщення нарукавних знаків на парадній і польовій формах одягу. Нові емблеми отримала повсякденна форма офіцерів вищого офіцерського складу, десантно-штурмових військ, військ зв’язку та низки інших підрозділів.

Не оминули увагою й головні убори військових. Йдеться про появу нових беретних знаків радіотехнічних військ та військ зв’язку, морської піхоти та Держспецслужби транспорту.

Також Міноборони уточнило порядок носіння нагород та відомчих відзнак.