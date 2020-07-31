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Ракурс
Новой военной формой похвастались ВСУ — новости Украины

Новую военную форму показали ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

31 июл 2020, 14:17
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Министерство обороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил Украины в соответствии с указом № 606 от 30 июня 2020 года. Также эти правила отныне распространяются на Государственную спецслужбу транспорта.

Украинских военных теперь оденут в новые элементы униформы: демисезонные куртки, женские фуражки и спортивную форму. В свою очередь, пилотки улучшили и оставили только для авиационных частей, сообщает пресс-служба Минобороны.

Женщины, которые служат в Военно-морских силах, смогут носить рубашки-поло. Минобороны также ввело новые знаки различия воинских званий на парадной и парадно-выходной форме. Изменились и сами знаки высшего офицерского, сержантского и старшинского состава.

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Нову військову форму показали у ЗСУ / Фото: Міноборони

Кроме этого, оборонное министерство упорядочило размещение нарукавных знаков на парадной и полевой формах военнослужащих. Новые эмблемы на повседневной форме получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовых войск, войск связи и ряда других подразделений.

Не остались без внимания и головные уборы военных. Речь идет о появлении новых беретных знаков радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Госспецслужбы транспорта.


Также Минобороны уточнило порядок ношения наград и ведомственных знаков отличия.

Источник: Ракурс


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