Новой военной формой похвастались ВСУ — новости Украины

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Министерство обороны изменило правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил Украины в соответствии с указом № 606 от 30 июня 2020 года. Также эти правила отныне распространяются на Государственную спецслужбу транспорта.

Украинских военных теперь оденут в новые элементы униформы: демисезонные куртки, женские фуражки и спортивную форму. В свою очередь, пилотки улучшили и оставили только для авиационных частей, сообщает пресс-служба Минобороны.

Женщины, которые служат в Военно-морских силах, смогут носить рубашки-поло. Минобороны также ввело новые знаки различия воинских званий на парадной и парадно-выходной форме. Изменились и сами знаки высшего офицерского, сержантского и старшинского состава.

Кроме этого, оборонное министерство упорядочило размещение нарукавных знаков на парадной и полевой формах военнослужащих. Новые эмблемы на повседневной форме получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовых войск, войск связи и ряда других подразделений.

Не остались без внимания и головные уборы военных. Речь идет о появлении новых беретных знаков радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Госспецслужбы транспорта.

Также Минобороны уточнило порядок ношения наград и ведомственных знаков отличия.