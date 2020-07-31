Скільки буде бюджетних місць у вишах, розповіли в МОН. Фото: День за днем

https://racurs.ua/ua/n141875-skilky-bude-budjetnyh-misc-u-vyshah-rozpovily-v-mon.html

Ракурс

Вступ 2020 року ускладнюється коронавірусним карантином, проте, Міністерство освіти і науки на 5,9% збільшило кількість бюджетних місць в українських вишах за освітнім ступенем «Бакалавр». В Україні у 2020 році передбачено 84,6 тис. бюджетних місць, у тому числі 77,6 тис. місць за денною формою навчання.

Випускників 11-х класів цього року збільшилося на 11% у порівнянні з попереднім роком, тому державне замовлення на бакалаврів і магістрів на основі повної загальної середньої освіти було збільшено. Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.

Кількість бюджетних місць було збільшено у вишах наступних освітніх профілів:

інформаційні технології — на 39,9%;

механічні — на 13,3%;

електрична інженерія — на 11,6%;

виробництво і технології — на 11,1%;

гуманітарні науки — на 10,8%;

хімічна та біоінженерія — на 10,0%;

електроніка та телекомунікації — на 10,0%;

аграрні науки і продовольство — на 9,1%;

математика і статистика — на 8,8%.

Було зменшено кількість бюджетних місць у вишах наступних профілів:

сфера обслуговування — на 47,4%:

журналістика — на 30,3%;

управління та адміністрування — на 24,0%;

право — на 17,6%;

соціальні та поведінкові науки — на 11,6%;

міжнародні відносини — на 6,3%.

У 2020 році кількість бюджетних місць за освітнім ступенем «Магістр» на основі бакалавра становитиме 45 тис. Це менше, ніж минулого року. Зменшення місць пов’язано зі скороченням випуску бакалаврів.

Цього року на аспірантуру і докторантуру держзамовлення становить 4 тис. 288 місць та 431 місце відповідно.

Всього з держбюджету виділять кошти на навчання 176,5 тис. фахівців і наукових кадрів в українських вишах.

Як раніше писав «Ракурс», абітурієнти з окупованих територій Донбасу і Криму зможуть вступати до українських вишів за квотою, розмір якої визначає МОН. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.