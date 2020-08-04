Понад 360 тис. грн вимагав чиновник у пораненого воїна ООС на Луганщині. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142021-ponad-360-tys-grn-vymagav-chynovnyk-u-poranenogo-voyina-oos-na-luganschyni-foto.html

Ракурс

Боротьба з корупцією має вестися на усіх рівнях влади. Корупціонерам невідомі норми моралі, але вимагання хабарів у інвалідів Операції об'єднаних сил переходить усі межі. Чиновник із Міністерства у справах ветеранів у Луганській області через посередника вимагав у воїна, пораненого в зоні проведення ООС, хабар у сумі понад 360 тис. грн.

За це корупціонер обіцяв «вирішити питання» про надання пораненому воїну групи інвалідності та сприяти в отриманні одноразової матеріальної допомоги, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Поранений воїн повинен був заплатити хабар двома частинами. Сума першого траншу складала 4,5 тис. дол. Після виконання обіцянок корупціонером, воїн повинен був заплатити чиновнику ще 240 тис. грн.

Правоохоронці затримали посередника чиновника під час отримання першої частини хабара в сумі 3,5 тис. дол. Чиновнику-корупціонеру і його посереднику оголошено про підозру. Посереднику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу співробітнику відділу в Луганській області Міністерства з питань ветеранів.

Як раніше писав «Ракурс», слідчого Державного бюро розслідувань і співробітника Нацполіції затримали під час отримання хабара в сумі 80 тис. дол. у Полтаві. Вони вимагали хабар за вчинення тиску на слідчих.