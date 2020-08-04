Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, рассказали в Минздраве

Вакцина от коронавируса. Фото: magazine.jhsph.edu

https://racurs.ua/n142024-kogda-vakcina-ot-koronavirusa-poyavitsya-v-ukraine-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает, несмотря на все старания власти и Минздрава, поэтому многие видят спасение в разработке вакцины от смертельного недуга.

Всего в мире проводятся клинические испытания 25 вакцин от коронавируса. На сегодняшний день исследования шести вакцин-кандидатов находятся на завершающем этапе, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

По словам Ляшко, клинические исследования этих шести вакцин должны завершиться до конца этого года, а в начале 2021 года должно начаться серийное производство препаратов.

Украина должна получить в следующем году 8 млн доз вакцины от коронавируса от механизма COVAX. Вакцина может быть бесплатной или ее предоставят по специальной цене.

Ляшко отметил, что вакцина очень важна, ведь профилактику заболевания проводить намного проще, чем бороться с пандемией. Главный санитарный врач добавил, что в мире ведется работа не только по созданию вакцины. Также ученые заняты разработкой эффективного лекарства от коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», Всемирная организация здравоохранения сомневается, что вакцина от коронавируса может быть эффективным методом профилактики заболевания. В ВОЗ считают, что на данном этапе лучшей профилактикой коронавируса является соблюдение карантинных правил и гигиены.