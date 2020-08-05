Підозрілий предмет знайшли біля станції метро в Києві. Фото: zik.ua

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Підозрілий предмет виявили 5 серпня у Києві поблизу станції метро «Лук'янівська»

На місце події викликали поліцію та співробітників Міністерства внутрішніх справ. Через подію затримується рух тролейбусів № 28. Про це повідомила прес-служба «Київпастранс».

Тим часом київський метрополітен не повідомляв про порушення у роботі метро. Також на сайті поліції відсутня інформація про можливе замінування.

Нагадаємо, 21 липня невідомий зателефонував правоохоронцям і повідомив про замінування двох кіосків поблизу станції столичного метрополітену. Згодом вибухотехніки виявили небезпечні предмети біля станції «Мінська».

Раніше повідомлялося, що 29 липня в Києві затримали чоловіка, який повідомив про замінування станції метро «Вокзальна». Повідомлення виявилося неправдивим, а «мінером» виявився 29-річний киянин.