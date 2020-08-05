Подозрительный предмет нашли возле станции метро в Киеве. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n142067-podozritelnyy-predmet-nashli-vozle-stancii-metro-lukyanovskaya-v-kieve.html

Ракурс

Подозрительный предмет обнаружили 5 августа в Киеве возле станции метро «Лукьяновская»

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников Министерства внутренних дел. Из-за происшествия задерживается движение троллейбусов № 28. Об этом сообщила пресс-служба «Киевпастранс».

Тем временем киевский метрополитен не сообщал о нарушениях в работе метро. Также на сайте полиции отсутствует информация о возможном заминировании.

Напомним, 21 июля неизвестный позвонил правоохранителям и сообщил о заминировании двух киосков возле станции столичного метрополитена. Впоследствии взрывотехники обнаружили опасные предметы возле станции «Минская».

Ранее сообщалось, что 29 июля в Киеве задержали мужчину, который сообщил о заминировании станции метро «Вокзальная». Сообщение оказалось ложным, а «минером» оказался 29-летний киевлянин.