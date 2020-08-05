Аннулировать партию Зеленского просят через суд

https://racurs.ua/n142066-annulirovat-partiu-zelenskogo-prosyat-cherez-sud.html

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Аннулировать регистрационное свидетельство партии Владимира Зеленского «Слуга народа» просят Окружной административный суд Киева. Служители Фемиды могут обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию президентской политсилы.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому иску, сообщила пресс-служба ОАСК.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста о невыполнении положений статьи закона «О политических партиях в Украине» и определенной части Положения о Минюсте, которая заключается в отсутствие представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии «Слуга народа», — сообщили в суде.

Отметим, что аналогичный иск уже поступал в Окружной административный суд в январе этого года.

Партия «Слуга народа» зарегистрирована 31 марта 2016 года. В июле 2019 года политическая сила пошла на парламентские выборы и получила 254 места в Верховной Раде.

Ранее «Слуга народа» называлась «Партией решительных перемен». Ее основали в апреле 2016 года, а в декабре 2017 года зарегистрировали под новым названием — «Слуга народа». На тот момент ее возглавлял действующий глава СБУ Иван Баканов.