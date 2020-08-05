В офисе Зеленского анонсировали новое решение Венедиктовой о Пискуне

https://racurs.ua/n142065-v-ofise-zelenskogo-anonsirovali-novoe-reshenie-venediktovoy-o-piskune.html

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Решение главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой взять себе в советники одиозного бывшего генпрокурора Святослава Пискуна прокомментировали в Офисе президента Владимира Зеленского.

Я думаю, что это было неправильное решение, и я считаю, что Венедиктова примет соответствующее новое решение по Пискуну. Я считаю, что она примет. Она поймет, что видимо что-то не так с этим кадровым назначением, — заявил советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк в интервью «Радио Свобода».

По словам чиновника, Пискун сегодня не может занимать должность в вертикали власти Зеленского.

Это для авторитета государства крайне плохое явление. Как было крайне плохое явление назначать субъекта по фамилии «Луценко» генеральным прокурором, так же и субъекта по фамилии «Пискун» назначать советником генпрокурора. Это — неправильное решение для общественного здоровья, — убежден Подоляк.



Напомним, Пискун в свое время возглавлял Генпрокуратуру при президентах Леониде Кучме и Викторе Ющенко. Венедиктова взяла его внештатным советником на общественных началах 30 июля.

Сама Венедиктова заявила, Пискун имеет опыт и как «человек системы» работал при разных президентах «на государство».