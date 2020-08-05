Коронавирус в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n142064-novyy-rekord-koronavirusa-v-ukraine-za-sutki-pochti-1-tys-300-sluchaev-infografika.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине за последние сутки заразились 1 тыс. 271 человек.

А с начала эпидемии инфекцию подхватили 75 тыс. 490 человек. Выздоровели от болезни 40 тыс. 613 человек, а сейчас болеют 33 тыс. 89 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Умерли за сутки 24 человека, а преодолели коронавирус 914 человек. За вторник, 4 августа, было 1 тыс. 653 подозрения на COVID-19.

За последние сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в регионах:

Львовская область (156 новых больных);

Киев (150 инфицированных);

Харьковская область (146 новых случаев);

Ивано-Франковская область (127 зараженных);

Одесская область (93 больных).

За 5 августа новые случаи заражений не фиксировали в Кировоградской области.

Напомним, на днях главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас в мире проводятся клинические испытания 25 вакцин от коронавируса. Исследование шести вакцин-кандидатов находятся на завершающем этапе, которые должны завершиться до конца этого года, а в начале 2021 года должно начаться серийное производство препаратов.