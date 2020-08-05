Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото:

Новый рекорд коронавируса в Украине — за сутки почти 1 тыс. 300 случаев (ИНФОГРАФИКА)

5 авг 2020, 09:28
999

Коронавирусом в Украине за последние сутки заразились 1 тыс. 271 человек.

А с начала эпидемии инфекцию подхватили 75 тыс. 490 человек. Выздоровели от болезни 40 тыс. 613 человек, а сейчас болеют 33 тыс. 89 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Умерли за сутки 24 человека, а преодолели коронавирус 914 человек. За вторник, 4 августа, было 1 тыс. 653 подозрения на COVID-19.

За последние сутки больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в регионах:

  • Львовская область (156 новых больных);
  • Киев (150 инфицированных);
  • Харьковская область (146 новых случаев);
  • Ивано-Франковская область (127 зараженных);
  • Одесская область (93 больных).

За 5 августа новые случаи заражений не фиксировали в Кировоградской области.

Распространение коронавируса в Украине. Инфографика: rnbo.gov.ua


Распространение коронавируса в Украине. Инфографика: rnbo.gov.ua

Напомним, на днях главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас в мире проводятся клинические испытания 25 вакцин от коронавируса. Исследование шести вакцин-кандидатов находятся на завершающем этапе, которые должны завершиться до конца этого года, а в начале 2021 года должно начаться серийное производство препаратов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров