Секретный отчет расследования против РФ утвердили в США

https://racurs.ua/n142063-sekretnyy-otchet-rassledovaniya-protiv-rf-utverdili-v-ssha.html

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Секретный отчет о расследовании против РФ утвердили в США — разведывательный комитет Сената одобрил засекреченную версию последнего, пятого тома расследования о вмешательстве Москвы в выборы президента в 2016 году.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета сенатора-республиканца Марка Рубио и сопредседателя, демократа Марка Уорнера, пишет «Укринформ».

Комитет по вопросам разведки Сената поддержал принятие засекреченной версии последнего тома двухпартийного «российского» расследования, которое проводилось комитетом. В ближайшее время комитет будет работать над включением каких-либо дополнительных позиций, а также совместно с Разведывательным сообществом формализует отредактированную рассекреченную общедоступную версию пятого тома отчета, — говорится в заявлении.

Сенаторы поблагодарили всех, кто был причастен к расследованию «за годы добросовестной и упорной работы над критически важным вопросом».

Напомним, ранее сенатский комитет по вопросам разведки обнародовал отчеты на базе первых четырех томов так называемого «российского» расследования. В этих отчетах говорилось о вмешательстве Кремля в американскую избирательную инфраструктуру, работу социальных медиа, а также реагирование правительства США на российскую активность. Кроме этого, отчет комитета содержит оценку Разведывательного сообщества США о вмешательстве России в выборы.

Ранее американский президент упорно отказывался признавать возможность влияния Кремля на американские выборы. Однако в феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Дональд Трамп признает факт вмешательства РФ, но возможное содействие его победе со стороны России считает «дезинформационной кампанией» конкурентов из Демократической партии США.