Вывезти товар на 28 млн грн из Одесского порта пытались неизвестные. Фото: stoles.com.ua

https://racurs.ua/n142060-vyvezti-tovar-na-28-mln-grn-ne-oplativ-poshlinu-iz-porta-odessy-pytalis-s-pomoschu-sbu.html

Ракурс

Товар на сумму 28 млн грн без оплаты пошлины пытались вывезти из Одесского морского порта.

На днях, 1 августа, неизвестные лица переместили с территории Одесского порта контейнер с кальянным табаком. Товар гарантийной стоимостью 28 млн грн перевезли на таможенный склад, а оттуда пытались вивезти. Об этом стало известно «Ракурсу» из источников в таможне.

Неизвестные утверждали, что вопрос о вывозе контейнера был решен с первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Василием Малюком. На складе груз не отдали.

Источники сообщают, что происходит давление на руководство управления СБУ в Одесской области для решения вопроса по выведению контейнера со склада. Таким образом пытаются вывезти товар без уплаты таможенных платежей, общая сумма которых составляет почти 500 тыс. долл. США.

Напомним, в Одесском морском порту на днях в контейнере с бананами обнаружили кокаин общим весом 56,4 кг. Эксперты установили, что стоимость конфискованного «элитного» наркотика по ценам «черного рынка» может составлять более 200 млн грн.