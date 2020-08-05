Вивезти товар на 28 млн грн з Одеського порту намагалися невідомі. Фото: stoles.com.ua

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Ракурс

Товар на суму 28 млн грн без сплати мита намагалися вивезти з Одеського морського порту.

Днями, 1 серпня, невідомі особи перемістили з території Одеського порту контейнер із кальянним тютюном. Товар гарантійною вартістю 28 млн грн перемістили на митний склад, а звідти намагалися вивезти. Про це стало відомо «Ракурсу» із джерел на митниці.

Невідомі стверджували, що питання вивезення контейнера було вирішене з першим заступником голови Служби безпеки України Василем Малюком. На складі вантаж не віддали.

Джерела повідомляють, що з Києва відбувається тиск на керівництво управління СБУ в Одеській області для виведення контейнера зі складу. Таким чином намагаються вивезти товар без сплати митних платежів, загальна сума яких складає майже 500 тис. дол. США.

Нагадаємо, в Одеському морському порту днями в контейнері з бананами виявили кокаїн загальною вагою 56,4 кг. Експерти встановили, що вартість конфіскованого «елітного» наркотику за цінами «чорного ринку» може становити понад 200 млн грн.