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Ракурс
Момент потужного вибуху у Бейруті потрапив на відео

Момент потужного вибуху у Бейруті потрапив на відео

5 сер 2020, 08:47
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Потужний вибух у Бейруті потрапив на відео — очевидці зафільмували моменту вибуху. Відеозапис демонструє, що спочатку над портом у столиці Лівану стояв стовп диму, а потім пролунав потужний вибух, після чого над містом нависла хмара у формі гриба.

Вибухова хвиля вщент зруйнувала декілька кварталів Бейрута. За версією влади, вибухнули 2,7 т нітрату амонію, які впродовж шістьох років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки. Вибуху передувала пожежа.

Вибух у Бейруті пролунав після 18.00 у вівторок, 4 серпня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що лікарні міста переповнені пораненими. Багато людей все перебувають під уламками.


Вибух навіть відчувався на острові Кіпр, що розташований за 240 км у Середземному морі. Мешканці міста подумали, що стався землетрус.

Джерело: Ракурс


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