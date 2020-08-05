Бейрут атакували за допомогою бомби — Трамп про вибух у Лівані

https://racurs.ua/ua/n142061-beyrut-atakuvaly-za-dopomogou-bomby-tramp-pro-vybuh-u-livani.html

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Президент США Дональд Трамп, виступаючи на брифінгу у Білому домі, заявив, що американські військові вважають, що у столиці Лівану вибухнула бомба, тому йдеться про атаку.

Виходячи з вибуху, схоже на те (вибух бомби — ред.). Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів… Схоже, вони думають, що це була атака. Це була якась бомба, так, — заявив Трамп.

За словами американського президента, Пентагон попередньо відкидає версію «якогось виробничого вибуху». Перед цим Трамп також зазначив, що Вашингтон пропонує Лівану допомогу, щоб подолати наслідки «жахливої атаки».

Водночас чиновники Пентагону заявляють про відсутність ознак нападу на Бейрут, тим самим спростовуючи заяви Трампа, пише CNN.

Один з чиновників зазначив, що за наявності подібних ознак, автоматично б мало відбутися посилення захисту американських військ і майна США в регіоні. Однак наразі нічого подібного не відбувається.

Жертвами вибуху у Бейруті стали щонайменше 78 осіб. За інформацією міністра охорони здоров’я Лівану Хамада Хасана, близько 4 тис. осіб дістали поранення. Значна кількість людей вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Внаслідок вибуху впали фасади кількох будівель, пошкодження отримали житлові будинки і офіси. За версією влади, вибух стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2750 т конфіскованої аміачної селітри.