Вибух у Бейруті. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n142058-vybuh-u-livani-stalo-vidomo-chy-postrajdaly-ukrayinci.html

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Громадяни України, за попередньою інформацією, не постраждали внаслідок потужного вибуху в столиці Лівану Бейруті.

Станом на вечір, 4 серпня, відсутня інформація про те, що серед постраждалих внаслідок вибуху могли бути українці. Про це заявив керівник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Максим Коваленко в коментарі УНІАН.

З приводу вибуху в Бейруті, наразі є інформація від нашої дипломатичної установи, що серед працівників посольства, членів їхніх сімей постраждалих немає, — зазначив він та додав, що в оселі одного з дипломів вибуховою хвилею вибило вікна.

Коваленко додав, що ніхто поки не телефонував на гарячу лінію у посольство.

За інформацією місцевої преси, жертвою вибуху в порту став генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар’ян. Чиновник дістав серйозні поранення в порту, впав у кому і був госпіталізований. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Також внаслідок вибуху постраждали дочка та дружина прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба.

Нагадаємо, два вибухи сталися в порту Бейрута впродовж 15 хвилин і зруйнували половину ліванської столиці. Перший вибух спровокував пожежу на складі нітратів в порту та призвів до надпотужного другого вибуху на складі піротехніки. Мер Бейрута порівняв сьогоднішні вибухи з подіями в Хіросімі і Нагасакі. Жертвами надзвичайної події стали 10 осіб, постраждали сотні.