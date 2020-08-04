Взрыв в Бейруте. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n142058-vzryv-v-livane-stalo-izvestno-postradali-li-ukraincy.html

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Граждане Украины, по предварительной информации, не пострадали в результате мощного взрыва в столице Ливана Бейруте.

По состоянию на вечер 4 августа, отсутствует информация о том, что среди пострадавших в результате взрыва могли быть украинцы. Об этом заявил руководитель отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко в комментарии УНИАН.

По поводу взрыва в Бейруте, сейчас есть информация от нашего дипломатического учреждения, что среди сотрудников посольства, членов их семей пострадавших нет, — отметил он и добавил, что в доме одного из дипломов взрывной волной выбило окна.

Коваленко добавил, что никто пока не звонил на горячую линию в посольство.

По информации местной прессы, жертвой взрыва в порту стал генеральный секретарь партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян. Чиновник получил серьезные ранения в порту, впал в кому и был госпитализирован. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Также в результате взрыва пострадали дочь и жена премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Напомним, два взрыва произошли в порту Бейрута в течение 15 минут и разрушили половину ливанской столицы. Первый взрыв спровоцировал пожар на складе нитратов в порту и привел к сверхмощному второму взрыву на складе пиротехники. Мэр Бейрута сравнил сегодняшние взрывы с событиями в Хиросиме и Нагасаки. Жертвами чрезвычайного происшествия стали 10 человек, пострадали сотни.