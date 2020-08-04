Взрыв в Бейруте. Фото: France24 в Twitter

https://racurs.ua/n142054-sverhmoschnyy-vzryv-progremel-v-beyrute-mnogo-pogibshih-i-ranenyh-foto-video.html

Ракурс

Мощный взрыв в порту Бейрута 5 августа всколыхнул всю столицу Ливана.

Взрывная волна распространилась в центре города и пригороде, повредив некоторые здания. В домах на расстоянии 10 км вырывало двери и окна, повреждены перекрытия. Разрушены несколько домов, под завалами могут быть люди. На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели, военнослужащие и медицинская помощь. О происшествии сообщило Национальное информагентство Ливана.

Министр здравоохранения Ливана уже заявил, что погибших и раненых после взрыва в порту Бейрута очень много. Сейчас точное число пострадавших и погибших неизвестно.

Также неизвестна точная причина взрыва. Известно, что в порту взорвался склад с пиротехникой. Информагентство AFP со ссылкой на источник в силах безопасности Ливана сообщило о серии взрывов в порту и недалеко от резиденции экс-премьер-министра страны Рафика Харири. СМИ сообщают о по меньшей мере шести жертвах.

Напомним, 29 июля взрыв газа в префектуре Фукусима разрушил ресторан. В результате ЧП по меньшей мере 17 человек пострадали и один человек погиб.