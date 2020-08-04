Киевский террорист Сухроб Каримов. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n142053-kievskomu-terroristu-ne-izbrali-meru-presecheniya-v-prokurature-nazvali-prichinu.html

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Киевском террористу Сухробу Каримову не смогли 5 августа избрать меру пресечения, поскольку его адвокаты попросили отвод судьи.

Защита подозреваемого попросила отвод судьи потому, что он не понимает украинского языка и просит письмо с обвинением на русском. Суд удовлетворил запрос на перевод. А отвод судьи будет рассматриваться 5 августа. В 8.00 определят состав судей и назначат точное время заседания. Об этом заявил прокурор Александр Жила, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Представитель прокуратуры добавил, что за время общения с обвиняемым он не заметил неадекватности в его действиях. Правоохранители пока не считают, что теракт мог быть заказным.

Как известно, Каримов подозревается в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил здание банка «Универсал банк» в бизнес-центре «Леонардо», расположенном в Киеве на ул. Богдана Хмельницкого. При себе террорист имел сумки, в которых, как он утверждал, была взрывчатка. Он вышел в прямой эфир, но не сумел произнести речь, поскольку его задержал спецназ СБУ.